Німеччина поставить Україні ще десятки БМП Marder

Україна отримає ще 40 бойових машин піхоти Marder.

Федеральний уряд Німеччини дав доручення концерну Rheinmetall поставити Україні 40 БМП Marder. Замовлення на передачу техніки було розміщено у серпні 2023 року. Про це йдеться у пресслужбі концерну Rheinmetall.

«Робота Rheinmetall над існуючими машинами йде повним ходом, щоб нова партія Marder могла бути поставлена відповідно до контракту у 2023 році», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

Нагадаємо, у березні компанія вже відвантажила для України перші 20 бойових машин піхоти на замовлення уряду Німеччини. Крім того, у червні 2023 року було замовлено ще 20 БМП. Зараз їх ремонтують та відправляють.

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