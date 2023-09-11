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  1. В Україні

Німеччина поставить Україні ще десятки БМП Marder

15:43, 11 вересня 2023
Україна отримає ще 40 бойових машин піхоти Marder.
Німеччина поставить Україні ще десятки БМП Marder
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Федеральний уряд Німеччини дав доручення концерну Rheinmetall поставити Україні 40 БМП Marder. Замовлення на передачу техніки було розміщено у серпні 2023 року. Про це йдеться у пресслужбі концерну Rheinmetall.

«Робота Rheinmetall над існуючими машинами йде повним ходом, щоб нова партія Marder могла бути поставлена відповідно до контракту у 2023 році», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

Нагадаємо, у березні компанія вже відвантажила для України перші 20 бойових машин піхоти на замовлення уряду Німеччини. Крім того, у червні 2023 року було замовлено ще 20 БМП. Зараз їх ремонтують та відправляють.

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