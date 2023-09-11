Германия поставит Украине еще десятки БМП Marder

Украина получит еще 40 боевых машин пехоты Marder.

Федеральное правительство Германии дало поручиле концерну Rheinmetall поставить Украине 40 БМП Marder. Заказ на передачу техники был размещен в августе 2023 года. Об этом говорится в пресс-службе концерна Rheinmetall.

«Работа Rheinmetall над существующими машинами идет полным ходом, чтобы новая партия Marder могла быть поставлена в соответствии с контрактом в 2023 году», - говорится в сообщении.

Таким образом, благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

Напомним, в марте компания уже отгрузила для Украины первые 20 боевых машин пехоты по заказу правительства Германии. Кроме того, в июне 2023 года было заказано еще 20 БМП. Сейчас их ремонтируют и отправляют.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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