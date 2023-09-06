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  1. В мире

США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

20:46, 6 сентября 2023
Стоимость оборонной поддержки составляет $175 миллионов.
США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном
Источник фото: president.gov.ua
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США объявили о новом пакете помощи Украине. Туда вошли боеприпасы с обедненным ураном, а именно 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams.

Об этом сообщили на официальном вебсайте правительства США. Стоимость оборонной поддержки составляет $175 миллионов.

Также в новом пакете:

  • оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем (HIMARS);
  • артиллерийские выстрелы калибра 155 и 105 мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • взрывные боеприпасы для устранения помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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