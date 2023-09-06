США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

США объявили о новом пакете помощи Украине. Туда вошли боеприпасы с обедненным ураном, а именно 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams.
Об этом сообщили на официальном вебсайте правительства США. Стоимость оборонной поддержки составляет $175 миллионов.
Также в новом пакете:
- оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем (HIMARS);
- артиллерийские выстрелы калибра 155 и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- взрывные боеприпасы для устранения помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
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