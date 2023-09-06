США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном

Стоимость оборонной поддержки составляет $175 миллионов.

Источник фото: president.gov.ua

США объявили о новом пакете помощи Украине. Туда вошли боеприпасы с обедненным ураном, а именно 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams.

Об этом сообщили на официальном вебсайте правительства США. Стоимость оборонной поддержки составляет $175 миллионов.

Также в новом пакете:

оборудование для поддержки систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем (HIMARS);

артиллерийские выстрелы калибра 155 и 105 мм;

81-мм минометные системы и снаряды;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

взрывные боеприпасы для устранения помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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