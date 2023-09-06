США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном

США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, а саме 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams.
Про це повідомили на офіційному вебсайті уряду США. Вартість оборонної підтримки становить $175 мільйонів.
Також у новому пакеті:
- обладнання для підтримки систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);
- артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;
- 81-мм мінометні системи та снаряди;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- тактичні захищені системи звʼязку та допоміжне обладнання;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
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