Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив

Федір Веніславський: Розширювати перелік спеціальностей жінок для обов’язкової постановки на військовий облік поки що не будуть.

З 1 січня будуть скасовані стимулюючі виплати для держслужбовців, а розмір премій буде обмежено – НАДС

Мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2024 року – 7 100 гривень.

Зеленський заявив, що рішення стосовно вето на закон про декларування буде залежати від консультацій з Ольгою Стефанішиною

Верховна Рада прийняла два закони, які стосуються декларування чиновників, і Володимир Зеленський поки не визначився, чи буде накладати вето

Законодавець встановив для Вищої ради правосуддя стандарт доказування для притягнення суддів до відповідальності, аби вона не могла його сама змінити

На закріпленні у законі нового стандарту притягнення суддів до відповідальності наполягали у Посольстві США та ЄС, бо ВРП в іншому разі зможе змінити цей стандарт доказування.

Верховна Рада ухвалила закон про Службу дисциплінарних інспекторів, що фільтруватимуть скарги на суддів

Цей закон дозволить розблокувати дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

  1. У світі

США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном

20:46, 6 вересня 2023
Вартість оборонної підтримки становить $175 мільйонів.
США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, а саме 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams.

Про це повідомили на офіційному вебсайті уряду США. Вартість оборонної підтримки становить $175 мільйонів.

Також у новому пакеті:

  • обладнання для підтримки систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);
  • артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;
  • 81-мм мінометні системи та снаряди;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • тактичні захищені системи звʼязку та допоміжне обладнання;
  • підривні боєприпаси для усунення перешкод;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Микола Панов
    Микола Панов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Володимир Потоцький
    Володимир Потоцький
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Вікторія Рубан
    Вікторія Рубан
    суддя Харківського окружного адміністративного суду