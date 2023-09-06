США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном

Вартість оборонної підтримки становить $175 мільйонів.

Джерело фото: president.gov.ua

США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Туди ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном, а саме 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams.

Про це повідомили на офіційному вебсайті уряду США. Вартість оборонної підтримки становить $175 мільйонів.

Також у новому пакеті:

обладнання для підтримки систем ППО України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);

артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи звʼязку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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