На ділянці проспекту Володимира Івасюка в Києві обмежено рух транспорту – на який термін

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Зображення: freepik.com

У зв’язку з капітальним ремонтом до 10 вересня обмежать рух транспорту на ділянці проспекту Володимира Івасюка – від площі Сантьяго-де-Чилі до шляхопроводу на перетині із проспектом Степана Бандери. Також обмеження руху здійснюватиметься на двох заїздах вказаного шляхопроводу.

Як зазначили у КМДА, дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Водіїв закликали враховувати зміни під час планування маршруту.

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