В Одесі під час купання в морі потонув 19-річний хлопець

У ДСНС наголосили, що лише від початку тижня (4 та 5 вересня ) відомо вже про 13 загиблих людей на воді.

На одному з пляжів Одеси у водоймі потонув 19-річний хлопець. Водолази ДСНС знайшли тіло загиблого та передали правоохоронцям.

Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області та зазначили, що повідомлення про інцидент надійшло ввечері, 5 вересня.

У ДСНС України наголосили, що лише від початку тижня (4 та 5 вересня ) відомо вже про 13 загиблих людей на воді, з яких 3 – діти.

«Від початку року цей показник сягає вже 842, у тому числі 84 дитини», - наголосили рятувальники та закликали дотримуватися встановлених правил.

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