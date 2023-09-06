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Зеленського просять ветувати закон про відновлення декларування та відкрити доступ до Реєстру декларацій – петиція

19:32, 6 вересня 2023
Президента закликали повернути до Ради закон з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій.
Зеленського просять ветувати закон про відновлення декларування та відкрити доступ до Реєстру декларацій – петиція
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На сайті Електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України з’явилася петиція із закликом накласти вето на закон №9534 та повернути його до парламенту з вимогою публічного доступу до Реєстру декларацій.

Петиція, яку створили 6 вересня, станом на 19:40 зібрала уже більше 23 тисяч підписів.

«Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту.

Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади — це покривати тотальну корупцію у країні», - пише автор звернення.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана. Тож, декларації треба буде подавати, але ознайомитися з ними поки зможе лише НАЗК та інші уповноважені суб’єкти.

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