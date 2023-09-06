Зеленского просят ветировать закон о возобновлении декларирования и открыть доступ к Реестру деклараций – петиция

Президента призвали вернуть в Раду закон с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций.

На сайте Электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция с призывом наложить вето на закон №9534 и вернуть его в парламент с требованием публичного доступа у Реестру деклараций.

Петиция, которую создали 6 сентября, по состоянию на 19:40 собрала уже более 23 тысяч подписей.

«Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента.

Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти, поразительно. В настоящее время скрывать от украинцев декларации власти – это покрывать тотальную коррупцию в стране», - пишет автор обращения.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования. Так, в законопроекте 9534 о возобновлении декларирования поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана. Итак, декларации нужно будет подавать, но ознакомиться с ними пока сможет только НАПК и другие уполномоченные субъекты.

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