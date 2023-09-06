Депутаты урегулировали ответственность за нарушение правил эксплуатации боевых машин

Документом, в частности, внесены соответствующие изменения в три статьи Уголовного кодекса, где не были учтены обстоятельства военного положения, смягчающие наказание за неправильное использование техники.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла в целом проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений, связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов или подготовки к ним, кораблевождения, (регистр. №9325).

Как пояснили в Аппарате ВРУ, законопроект направлен на обеспечение правовой определенности в отношении уголовной ответственности военнослужащих, задействованных в выполнении задач по эксплуатации боевых или специальных машин, выполнении полетов или подготовки к ним, кораблевождения, за нарушение ими правил, в зависимости от общественно опасных последствий, вызванных соответствующими уголовными правонарушениями.

«Документом, в частности, внесены соответствующие изменения в три статьи Уголовного кодекса, где не были учтены обстоятельства военного положения, смягчающие наказание за неправильное использование вышеупомянутых категорий техники. Предлагается разграничить ответственность в зависимости от последствий совершенного уголовного правонарушения, а именно предусмотрено не только лишение свободы, но и служебное ограничение, содержание в дисциплинарном батальоне и ограничение свободы», - сказано в сообщении.

Также предлагается конкретизировать обязанность суда определять размер отчислений в доход государства из суммы денежного довольствия осужденного при назначении наказания в виде служебного ограничения.

Законом предусмотрено, что при отбывании служебного ограничения осужденный военнослужащий не может быть уволен с военной службы, за исключением случаев признания его непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

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