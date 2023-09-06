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Будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет, - представитель Президента в Раде объяснил

Федор Вениславский: Расширять список специальностей женщин для обязательной постановки на военный учет пока не будут.

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Будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет, - представитель Президента в Раде объяснил

18:39, 6 сентября 2023
Федор Вениславский: Расширять список специальностей женщин для обязательной постановки на военный учет пока не будут.
Будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет, - представитель Президента в Раде объяснил
Источник фото: Общественное телевидение
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Как известно, с 1 октября женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны явиться в военкоматы (ТЦК) и пройти все необходимые процедуры для постановки на военный учет. Соответствующие изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в 2022 году приняла Верховная Рада.

Представитель Президента в Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей находиться на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на военном учете.

«Принятым законом фактически был предоставлен год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны – приказ, которым введен обязательный военный учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года. Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету», - отметил политик.

Он напомнил, что представительницы тех мирных профессий, которые родственны определенным военно-учетным специальностям, в случае добровольного согласия также могут стать на военный учет. Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.

«Важно отметить, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимые люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь.

Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будут мобилизованы многие женщины. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется список лиц, которые могут быть мобилизованы», - подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что в настоящее время Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на военный учет.

Заметим, что никаких изменений в отношении ограничения в праве выезда женщин, состоящих на военном учете, пока нет.

Автор: Наталя Мамченко

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