Цифра впечатляет: стало известно, сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей

Украинцы обменяли тысячи водительских удостоверений за рубежом в ГП «Документ».

Фото: hsc.gov.ua

Главный сервисный центр МВД сообщил, что 25 тысяч водительских удостоверений было обменено в ГП «Документ» за рубежом.

Услуга предоставляется:

- в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол)

- когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые)

- в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются)

В ведомстве напомнили, что восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за границей пока невозможно.

В настоящее время центры ГП «Документ» предоставляют услугу в 6 странах – Польше, Чехии, Словакии, Германии, Турции, Испании.

Ранее сообщалось, что в Испании появилась еще одна локация для обмена украинского удостоверения водителя.

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