Предупреждения адвокатам будут отображаться в Едином реестре адвокатов Украины

Ранее в ЕРАУ отмечалось лишь остановка, прекращение или возобновление права на занятие адвокатской деятельностью.

Источник фото: unba.org.ua

Теперь в Едином реестре адвокатов Украины, среди других сведений об адвокатах, будет также отображаться информация о наложении такого вида взыскания как предупреждение. Ранее в ЕРАУ отмечалось лишь остановка, прекращение или возобновление права на занятие адвокатской деятельностью.

Соответствующие изменения внесены в Порядок ведения Единого реестра адвокатов Украины. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Согласно изменениям, в случае применения к адвокату предупреждения, в ЕРАУ будут вноситься соответствующие изменения. В профайле адвоката будут отображаться основание применения этого взыскания, а также название дисциплинарного органа, принявшего решение, название и дата такого решения.

Согласно ст. 35 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» за совершение дисциплинарного проступка к адвокату может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

1) предупреждение;

2) остановка права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года;

3) лишение права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из ЕРАУ (для адвокатов Украины) или исключение из ЕРАУ (для адвокатов иностранных государств).

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