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  1. В Україні

Попередження адвокатам відображатимуть у Єдиному реєстрі адвокатів України

18:35, 6 вересня 2023
Раніше у ЄРАУ позначали лише зупинення, припинення або поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.
Попередження адвокатам відображатимуть у Єдиному реєстрі адвокатів України
Джерело фото: unba.org.ua
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Відтепер у Єдиному реєстрі адвокатів України, серед інших відомостей про адвокатів, буде також відображатися інформація про накладення такого виду стягнення як попередження. Раніше у ЄРАУ позначали лише зупинення, припинення або поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідні зміни внесені до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Згідно зі змінами, у випадку застосування до адвоката попередження, до ЄРАУ вноситимуться відповідні зміни. У профайлі адвоката відображатимуться підстава застосування цього стягнення, а також назва дисциплінарного органу, який прийняв рішення, назва і дата такого рішення.

Відповідно до ст. 35 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження;

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;

3) позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ (для адвокатів України) або виключення з ЄРАУ (для адвокатів іноземних держав).

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