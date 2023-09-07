Мільярди гривень: назвали суму боргів киян за тепло

Грошей, які заборгували кияни, вистачило би для забезпечення протягом одного опалювального сезону газом всіх котелень столиці.

Директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін повідомив, що у столиці сума заборгованості споживачами за комунальні послуги становить вже майже 6 млрд гривень. Про це він сказав під час брифінгу.

«Через відсутність 100% оплати всіма споживачами нашого міста, здійснюється поступове збільшення заборгованості за надані підприємством послуги. Станом на сьогодні сума цієї заборгованості становить майже 6 млрд гривень», - заявив Лопатін.

Він зазначив, що цих коштів вистачило би для забезпечення протягом одного опалювального сезону газом всіх 157 котелень міста Києва.

«Хочеться знову ж таки звернутися до наших клієнтів, які знаходяться в Києві, які працюють, які захищають нас, які виїхали до того, щоб вони все ж таки переглянули можливість і знайшли її для оплати заборгованості», - додав Лопатін.

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