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  1. В Україні

Мільярди гривень: назвали суму боргів киян за тепло

07:40, 7 вересня 2023
Грошей, які заборгували кияни, вистачило би для забезпечення протягом одного опалювального сезону газом всіх котелень столиці.
Мільярди гривень: назвали суму боргів киян за тепло
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Директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін повідомив, що у столиці сума заборгованості споживачами за комунальні послуги становить вже майже 6 млрд гривень. Про це він сказав під час брифінгу.

«Через відсутність 100% оплати всіма споживачами нашого міста, здійснюється поступове збільшення заборгованості за надані підприємством послуги. Станом на сьогодні сума цієї заборгованості становить майже 6 млрд гривень», - заявив Лопатін.

Він зазначив, що цих коштів вистачило би для забезпечення протягом одного опалювального сезону газом всіх 157 котелень міста Києва.

«Хочеться знову ж таки звернутися до наших клієнтів, які знаходяться в Києві, які працюють, які захищають нас, які виїхали до того, щоб вони все ж таки переглянули можливість і знайшли її для оплати заборгованості», - додав Лопатін.

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