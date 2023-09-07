Сила підземних поштовхів склала 3,1.

У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центру спеціального контролю.

Землетрус зафіксували в районі села Старий Вовчинець, Чернівецької області, на глибині 5 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що землетрус не несе загрози для населення і за класифікацією відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Закарпатті стався землетрус.

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