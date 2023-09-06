Розвідка України не впевнена на 100% в загибелі Пригожина, — Юсов

Українська розвідка поки не впевнена на 100% в загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня. Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", – зазначив він.

Водночас Юсов не вдавався в деталі. Однак він підкреслив, що просто зосереджується на тому, що ГУР може підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина.

"Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати", - наголосив представник української розвідки.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

Слідчий комітет рф завершив проведення експертиз, і підтвердив загибель ватажків "Вагнера".

Також ми писали, що Путін прокоментував загибель Пригожина.

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