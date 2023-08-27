Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

  1. У світі

В рф офіційно підтвердили смерть Пригожина і Уткіна

14:34, 27 серпня 2023
Слідчий комітет рф підтвердив загибель Пригожина, його «правої руки» Уткіна та всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.
В рф офіційно підтвердили смерть Пригожина і Уткіна
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Слідчий комітет рф завершив проведення експертиз, і підтвердив загибель ватажків «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.

«В рамках карної справи про падіння літака у тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи усіх 10 загиблих встановлені. Вони відповідають переліку, заявленому у польотному листі», - заявив представник слідчого комітету рф.

Крім Пригожина, на борту літака були ще дев'ятеро людей. Серед них був і Уткін, якого називали «правою рукою» ватажка вагнерівців.

На борту літака був і Валерій Чекалов, ключова особа «Вагнера», коли йдеться про фінанси групи.

Решта загиблих - це троє членів екіпажу, а також бійці ПВК та охороні Пригожина.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин. 

Крім того, президент США Джо Байден припустив, що путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області, що під Москвою.

Додамо, міністр юстиції Денис Малюська прокоментував слова пропагандиста Соловйова про те, що він причетний до «ліквідації» ватажка «Вагнера» Пригожина.

Також Путін вперше прокоментував загибель Пригожина.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді