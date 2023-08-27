В рф офіційно підтвердили смерть Пригожина і Уткіна

Слідчий комітет рф підтвердив загибель Пригожина, його «правої руки» Уткіна та всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

Слідчий комітет рф завершив проведення експертиз, і підтвердив загибель ватажків «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.

«В рамках карної справи про падіння літака у тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи усіх 10 загиблих встановлені. Вони відповідають переліку, заявленому у польотному листі», - заявив представник слідчого комітету рф.

Крім Пригожина, на борту літака були ще дев'ятеро людей. Серед них був і Уткін, якого називали «правою рукою» ватажка вагнерівців.

На борту літака був і Валерій Чекалов, ключова особа «Вагнера», коли йдеться про фінанси групи.

Решта загиблих - це троє членів екіпажу, а також бійці ПВК та охороні Пригожина.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

Крім того, президент США Джо Байден припустив, що путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області, що під Москвою.

Додамо, міністр юстиції Денис Малюська прокоментував слова пропагандиста Соловйова про те, що він причетний до «ліквідації» ватажка «Вагнера» Пригожина.

Також Путін вперше прокоментував загибель Пригожина.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.