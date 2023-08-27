росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку 110 тисяч окупантів, — Сили оборони

На цьому напрямку рф активно використовує штурмовиків так званих загонів «Шторм-Z», а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

Фото: libkos

росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку 110 тисяч військ. Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Також, за його словами, окупанти збільшили кількість обстрілів.

«Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському - 48 тисячі російських окупаційних військ», - зазначив речник.

Як пояснив Євлаш, окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку активно використовують штурмовиків так званих загонів «Шторм-Z», а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

«Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого», - пояснив Євлаш.

Він наголосив, що ситуація у районі Куп'янську та Лиману контрольована українськими військовими.

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