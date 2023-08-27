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россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч оккупантов, — Силы обороны

16:42, 27 августа 2023
На этом направлении рф активно использует штурмовиков так называемых отрядов «Шторм-Z», а также регулярные войска, в частности танковый полк.
россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч оккупантов, — Силы обороны
Фото: libkos
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россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч войск. Об этом заявил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Также, по его словам, оккупанты увеличили количество обстрелов.

«В общей сложности, если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но если мы будем сегментировать, например, относительно Купянского направления, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском - 48 тысяч российских оккупационных войск», - отметил спикер.

Как пояснил Евлаш, оккупанты на Лимано-Купянском направлении активно используют штурмовиков так называемых отрядов «Шторм-Z», а также регулярные войска, в том числе танковый полк.

«Планы у них остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые «огненные валы», как пишут еще советские учебники. Например, для того чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так же они эти 40 тысяч боеприпасов вкладывают, но прицельность и точность желает быть лучше», - объяснил Евлаш.

Он отметил, что ситуация в районе Купянска и Лимана контролируется украинскими военными.

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