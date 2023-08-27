Некоторые военнослужащие смогут приобрести жилье за бюджетные средства

В 2023 году, ориентировочно, более 2000 семей военнослужащих, которые стали на квартирный учет, смогут приобрести жилье.

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Военнослужащие определенных категорий смогут приобрести жилье за бюджетные средства. Об этом сообщила член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

По ее словам, в 2023 году из государственного бюджета выделено 5,5 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам именно для приобретения жилья, денежной компенсации, предоставления денежной компенсации семьям военнослужащих.

Эти компенсации могут получить:

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших Героев;

лица с инвалидностью, являющиеся внутренне перемещенными лицами;

участники боевых действий, которые стали на квартирный учет и нуждаются в собственном жилье.

В 2023 году, ориентировочно, более 2000 семей военнослужащих, которые стали на квартирный учет, смогут приобрести себе собственное жилье, отметила Борзова.

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