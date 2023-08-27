Сколько людей нужно для создания колонии на Марсе – что показало новое исследование

Ученые подсчитали, что достаточно всего 22 человека, если они соответствующего типа личности.

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Новое исследование демонстрирует, что для создания колонии на Марсе нужно всего 22 человека, если они с определенными типами личности. Но есть много предостережений, и в новом исследовании в основном не рассматривается колонизация Красной планеты, говорят эксперты.

Об этом пишет «Live Science».

Для исследования ученые использовали компьютерную программу известную как Агентное моделирование (ABM). Она пыталась предсказать необходимое количество людей для поддержки колонии на Марсе.

Реакцию групп на сложные сценарии программа моделировала на основе четырех типов личностей:

приятные – которые не очень конкурентоспособны или агрессивны;

социальные – люди, которые являются экстравертами и хорошо себя чувствуют себя в социальных условиях;

реактивные – которые реагируют ситуативно и пытаются справиться с изменениями в рутине;

невротики – очень конкурентные и агрессивные.

Моделирование изменяло количество каждого типа при важных задачах. К примеру, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Исследователи обнаружили, что если бы большинство людей были приятными или общительными, только 22 человека могли бы удерживать колонию. С большим количеством невротиков и реактивных, для успеха требовались большие группы.

Ограничение размера первых марсианских колоний будет очень важно, поскольку чем больше людей и оборудования потребуется, тем дороже это будет.

Однако исследование имеет серьезные ограничения. К примеру, модель предполагала, что кто-то другой построил инфраструктуру колонии, такую как здания, транспортные средства и другое оборудование. Предполагалось также, что первые колонисты имели семилетний запас энергии от мини-ядерного реактора, подобного до тех, что питают марсоходы. Согласно исследованию, были и регулярные поставки с Земли.

Модель также только моделировала первые 28 лет колонии. Модели считались успешными, если, по крайней мере, 10 человек выживали до конца миссии.

В результате не все уверены, что колония с таким небольшим количеством людей действительно сработает, особенно если конечная цель – создание самодостаточной цивилизации на Красной планете.

«Двадцати двух человек недостаточно, чтобы построить и поддерживать полностью функционирующую и автономную колонию на Марсе», - говорит Жан-Марк Салотти, исследователь астронавтики в лаборатории IMS в Бордо.

«Для колонии простой спор или конфликт может привести к катастрофе», — сказал Салотти. Но четыре типа личности, использованные в исследовании, «слишком упрощены», добавил он. «Построение и поддержка автономной колонии на Марсе нуждается в большем количестве людей с более широким спектром знаний и навыков, чтобы преодолеть вызовы, с которыми они столкнутся», — сказал Салотти.

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