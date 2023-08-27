В Румынии на газовой станции произошел взрыв – десятки пострадавших, есть погибшие

Расследованием взрывов в Креведии занялась Генпрокуратура.

По предварительной информации, два человека погибли и по меньшей мере 57 получили ранения в результате двух взрывов и пожара на станции сжиженного газа в румынском городке Креведия, недалеко от столицы Бухареста.

Об этом сообщает «Europa Libera Romania».

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям (DSU) Раед Арафат заявил, что, согласно имеющейся у него информации, компания, эксплуатировавшая резервуары со сжиженным газом, «больше не работала».

Сообщается, что среди пострадавших много сотрудников МВД, 39 из них пожарные.

Расследованием взрывов в Креведии занялась Генпрокуратура.

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