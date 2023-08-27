Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Руководство суда навязало судье помощника против ее воли, но судья отказалась с ним работать

Как оказалось, близкий родственник помощника судьи является обвиняемым в деле, рассматриваемом судьей.

Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий

В Украине появятся пять категорий Защитников и Защитниц.

Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

  1. В мире

В Румынии на газовой станции произошел взрыв – десятки пострадавших, есть погибшие

13:39, 27 августа 2023
Расследованием взрывов в Креведии занялась Генпрокуратура.
В Румынии на газовой станции произошел взрыв – десятки пострадавших, есть погибшие
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

По предварительной информации, два человека погибли и по меньшей мере 57 получили ранения в результате двух взрывов и пожара на станции сжиженного газа в румынском городке Креведия, недалеко от столицы Бухареста.

Об этом сообщает «Europa Libera Romania».

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям (DSU) Раед Арафат заявил, что, согласно имеющейся у него информации, компания, эксплуатировавшая резервуары со сжиженным газом, «больше не работала».

Сообщается, что среди пострадавших много сотрудников МВД, 39 из них пожарные.

Расследованием взрывов в Креведии занялась Генпрокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді