У Румунії на газовій станції стався вибух – десятки постраждалих, є загиблі

Розслідуванням вибухів у Креведії зайнялася Генпрокуратура.

За попередньою інформацією дві людини загинули і щонайменше 57 отримали поранення внаслідок двох вибухів та пожежі на станції зрідженого газу в румунському містечку Креведія, що недалеко від столиці Бухареста.

Про це повідомляє «Europa Libera Romania».

Глава Управління з надзвичайних ситуацій (DSU) Раед Арафат заявив, що, згідно з наявною у нього інформацією, компанія, яка експлуатувала резервуари зі скрапленим газом, «більше не працювала».

Повідомляється, що серед постраждалих багато співробітників МВС, 39 з них – пожежники.

Розслідуванням вибухів у Креведії зайнялася Генпрокуратура.

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