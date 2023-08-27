З вересня Париж стане першою європейською столицею, яка заборонить електричні самокати

Рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму з питання використання електросамокатів.

Електричні самокати в Парижі скоро відійдуть у минуле. З 1 вересня цим траспортним засобом більше не можна буде скористатися. Місто зобов’язалося не продовжувати контракти з трьома приватними операторами, які розгортають електросамокати в Парижі. Таким чином, французька столиця стане першою європейською столицею, яка заборонила цей двоколісних транспорт, пише «RTBF».

Постачальники цієї послуги мають прибрати з паризьких вулиць самокати, якими можна користуватися до кінця серпня.

Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму з питання використання електросамокатів. У голосуванні взяли участь понад 100 тис. парижан. За заборону висловилися 89% тих, хто брав участь у референдумі 2 квітня.

Зазначається, щ причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створюють розкидані самокати, але перша за все мова йже про безпеку користувачів.

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