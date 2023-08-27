С сентября Париж станет первой европейской столицей, которая запретит электрические самокаты

Решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов.

Электрические самокаты в Париже скоро уйдут в прошлое. С 1 сентября этим транспортным средством больше нельзя будет воспользоваться. Город обязался не продлевать контракты с тремя частными операторами, разворачивающими электросамокаты в Париже. Таким образом, французская столица станет первой европейской столицей, которая запретила этот двухколесный транспорт, пишет «RTBF».

Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно воспользоваться до конца августа.

Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняло участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

Отмечается, что причиной проведения такого голосования стали проблемы, которые создают разбросанные самокаты, но прежде всего речь идет о безопасности пользователей.

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