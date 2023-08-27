Скільки людей потрібно для створення колонії на Марсі – що показало нове дослідження

Вчені підрахували, що достатньо лише 22 людини, якщо вони відповідного типу особистості.

Джерело фото: Getty Images

Нове дослідження демонструє, що для створення колонії на Марсі потрібно лише 22 людини, якщо вони з певними типами особистості. Але є багато застережень, і в новому дослідженні в основному не розглядається колонізація Червоної планети, кажуть експерти.

Про це пише «Live Science».

Для дослідення вчені використовували комп’ютерну програму відому як Агентне моделювання (ABM). Вона намагалась передбачити необхідну кількість людей для підтримки колонії на Марсі.

Реакцію груп на складні сценарії програма моделювала на основі чотирьох типів особистостей:

приємні – які не дуже конкурентоспроможні або агресивні;

соціальні – люди, які є екстравертами і добре почуваються в соціальних умовах;

реактивні – які реагують ситуативно і намагаються впоратися зі змінами в рутині;

невротики – які є дуже конкурентними та агресивними.

Моделювання змінювало кількість кожного типу під час важливих завдань. Наприклад, видобуток корисних копалин і сільське господарство.

Дослідники виявили, що якби більшість людей були приємними або товариськими, лише 22 особи могли б утримувати колонію. З більшою кількістю невротиків і реактивних, для успіху потрібні були більші групи.

Обмеження розміру перших марсіанських колоній буде дуже важливим, оскільки чим більше людей і обладнання буде потрібно, тим дорожче це буде.

Однак дослідження має серйозні обмеження. Наприклад, модель припускала, що хтось інший побудував інфраструктуру колонії, таку як будівлі, транспортні засоби та інше обладнання. Передбачалося також, що перші колоністи мали семирічний запас енергії від міні-ядерного реактора, подібного до тих, що живлять марсоходи. Згідно з дослідженням, були й регулярні поставки із Землі.

Модель також лише моделювала перші 28 років колонії. Моделі вважалися успішними, якщо принаймні 10 людей виживали до кінця місії.

У результаті не всі впевнені, що колонія з такою невеликою кількістю людей справді спрацює, особливо якщо кінцева мета – створення самодостатньої цивілізації на Червоній планеті.

«Двадцяти двох людей недостатньо, щоб побудувати та підтримувати повністю функціонуючу та автономну колонію на Марсі», – говорить Жан-Марк Салотті, дослідник астронавтики в лабораторії IMS у Бордо.

«Для колонії проста суперечка або конфлікт може призвести до катастрофи», — сказав Салотті. Але чотири типи особистості, використані в дослідженні, «надто спрощені», додав він. «Побудова та підтримка автономної колонії на Марсі потребує більше людей з більш широким спектром знань і навичок, щоб подолати виклики, з якими вони зіткнуться», — сказав Салотті.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.