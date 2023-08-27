Деякі військовослужбовці зможуть придбати житло бюджетним коштом

Військовослужбовці певних категорій зможуть придбати житло бюджетним коштом. Про це повідомила членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту Ірина Борзова.
За її словами, у 2023 році з державного бюджету виділено 5,5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам саме для придбання житла, грошової компенсації, надання грошової компенсації родинам військовослужбовців.
Ці компенсації можуть отримати:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- родини загиблих Героїв;
- особи з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами;
- учасники бойових дій, які стали на квартирний облік і потребують власного житла.
У 2023 році, орієнтовно, більше ніж 2000 родин військовослужбовців, які стали на квартирний облік, зможуть придбати собі власне житло, зазначила Борзова.
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