Деякі військовослужбовці зможуть придбати житло бюджетним коштом

У 2023 році, орієнтовно, більше ніж 2000 родин військовослужбовців, які стали на квартирний облік, зможуть придбати житло.

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Військовослужбовці певних категорій зможуть придбати житло бюджетним коштом. Про це повідомила членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту Ірина Борзова.

За її словами, у 2023 році з державного бюджету виділено 5,5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам саме для придбання житла, грошової компенсації, надання грошової компенсації родинам військовослужбовців.

Ці компенсації можуть отримати:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих Героїв;

особи з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами;

учасники бойових дій, які стали на квартирний облік і потребують власного житла.

У 2023 році, орієнтовно, більше ніж 2000 родин військовослужбовців, які стали на квартирний облік, зможуть придбати собі власне житло, зазначила Борзова.

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