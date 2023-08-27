В рф официально подтвердили смерть Пригожина и Уткина

Следственный комитет рф подтвердил гибель Пригожина, его «правой руки» Уткина и всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области.

Следственный комитет рф завершил проведение экспертиз, и подтвердил гибель предводителей «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина во время крушения самолета в Тверской области.

«В рамках уголовного дела о падении самолета в тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют перечню, заявленному в полетном письме», - заявил представитель следственного комитета рф.

Кроме Пригожина, на борту самолета находились еще девять человек. Среди них был и Уткин, которого называли «правой рукой» предводителя вагнеровцев.

На борту самолета находился и Валерий Чекалов, ключевое лицо «Вагнера», когда речь идет о финансах группы.

Остальные погибшие - это трое членов экипажа, а также бойцы ЧВК и охрана Пригожина.

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

Кроме того, Президент США Джо Байден предположил, что путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области под Москвой.

Добавим, Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слова пропагандиста Соловьева о том, что он "причастен" к ликвидации главаря «Вагнера» Пригожина.

Также Путин впервые прокомментировал гибель Пригожина.

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