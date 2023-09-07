Продавав неіснуючі генератори та тютюнових вироби: зловмисник ошукав 105 громадян

Чоловік ошукав громадян на майже пів мільйона гривень.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині судитимуть чоловіка, який ошукав понад 100 осіб. Зловмисник розміщував на торговельних інтернет-майданчиках та у соцмережах оголошення про продаж тютюнових виробів, генераторів й інших товарів за цінами нижче ринкових. При цьому товару він не мав.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця села Софіївська Борщагівка за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

«Після того, як громадяни оплачували покупку, замість оговореного товару він відправляв їм гіпсові вироби у картонних коробках. В окремих випадках після отримання передоплати не виходив на зв’язок», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у такий спосіб упродовж 2021-2023 років обвинувачений ошукав 105 осіб із різних областей України. Сума збитків становить майже пів мільйона гривень.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше ми писали, що в Одесі викрили шахраїв, які імітували ДТП і вимагали у водіїв гроші.

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