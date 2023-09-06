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Виплати полонених зможуть віддавати їхнім сім’ям: Рада підтримала зміни

18:27, 6 вересня 2023
Рада внормувала механізм виплат компенсацій військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам.
Виплати полонених зможуть віддавати їхнім сім’ям: Рада підтримала зміни
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.

«Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно», – повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Так, у проєкті закону пропонується:

  • уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
  • уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
  • удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

«Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині — дружині чи чоловіку, дітям, батькам», – резюмувала вона.

Як раніше ми писали, 24 серпня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Арахамії та Третьякової, яким змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

 

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