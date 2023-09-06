Выплаты пленных смогут отдавать их семьям: Рада поддержала изменения

Рада нормировала механизм выплат компенсаций военнослужащим, полицейским и спасателям.

Верховная Рада приняла законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

«Законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. Помимо тех, кто сдался в плен добровольно», – сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Так, в проекте закона предлагается:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

«Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Именно поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье - жене или мужу, детям, родителям», - резюмировала она.

Как ранее мы писали, 24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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