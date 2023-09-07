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  1. В мире

Штраф или тюрьма: в Пакистане усилили ответственность для родителей за отказ вакцинировать детей

07:00, 7 сентября 2023
Родителей будут отправлять в тюрьму или штрафовать за отказ вакцинировать своих детей от инфекционных заболеваний.
Штраф или тюрьма: в Пакистане усилили ответственность для родителей за отказ вакцинировать детей
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В пакистанской провинции Синд ввели новый закон, согласно которому родители, отказывающиеся вакцинировать детей от инфекционных заболеваний, могут быть заключены в тюрьму или оштрафованы Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что закон был принят для того, чтобы способствовать искоренению полиомиелита, имеющего статус эпидемии в стране. Однако действие закона будет распространяться и на вакцинацию против других инфекционных болезней, в частности, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита и краснухи.

Родителей, которые будут отказываться делать детям прививки, могут приговорить к месяцу тюремного заключения или штрафу в размере 50 тысяч пакистанских рупий (около 6 тыс. грн). Закон вступит в силу в этом месяце.

"Этот закон будет использоваться как сдерживающий фактор, чтобы покончить с отказами от вакцинации. Необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы обеспечить искоренение этого вируса (полиомиелита, - ред.) из Пакистана", - заявила эксминистерша борьбы с бедностью и социальной защиты Шазия Марри.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Пакистан и Афганистан последние в мире страны, где полиомиелит до сих пор является эндемичным.

Однако более 62 тысяч пакистанских родителей, большинство из которых проживают в провинции Синд, отказались от прививок против полиомиелита для своих детей во время общенациональной кампании по вакцинации против полиомиелита, проходившей в январе этого года.

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