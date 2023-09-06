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В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

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Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В мире

США продлили защитный статус украинским беженцам: что нужно знать

23:35, 6 сентября 2023
Переселенцам из Украины в США продлено действие временной защиты.
США продлили защитный статус украинским беженцам: что нужно знать
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В США временную защиту (TPS) для украинских беженцев продлили на 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство национальной безопасности США.

В США более 26 000 человек уже находятся под временной защитой и более 166 000 украинцев смогут получить такой статус.

Отмечается, что на временную защиту имеют право украинцы, проживавшие в США на 16 августа 2023 года.

В случае, если человек с TPS хочет продлить свой статус до 19 апреля 2025 года, он должен зарегистрироваться в течение 60-дневного срока повторной регистрации (с 21 августа 2023 года по 20 октября 2023 года).

Студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, могут подать запрос на разрешение на работу и уменьшить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Чехии изменились правила предоставления жилья украинцам.

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