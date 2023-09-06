США продлили защитный статус украинским беженцам: что нужно знать

Переселенцам из Украины в США продлено действие временной защиты.

В США временную защиту (TPS) для украинских беженцев продлили на 18 месяцев. Об этом сообщило Министерство национальной безопасности США.

В США более 26 000 человек уже находятся под временной защитой и более 166 000 украинцев смогут получить такой статус.

Отмечается, что на временную защиту имеют право украинцы, проживавшие в США на 16 августа 2023 года.

В случае, если человек с TPS хочет продлить свой статус до 19 апреля 2025 года, он должен зарегистрироваться в течение 60-дневного срока повторной регистрации (с 21 августа 2023 года по 20 октября 2023 года).

Студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, могут подать запрос на разрешение на работу и уменьшить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Чехии изменились правила предоставления жилья украинцам.

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