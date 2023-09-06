Рада на пленарном заседании 6 сентября приняла три Закона и два Постановления

Что приняли депутаты.

Источник фото: ВРУ

Верховная Рада Украины в среду, 6 сентября, на пленарном заседании приняла три Закона и два Постановления. Об этом сообщили в Аппарате ВРУ.

В целом приняты Законы:

- о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины об изменении статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, реестр. №9483-2 (мы писали о нем здесь);

- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц, реестр. №9638 (мы писали о нем здесь);

- о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов или подготовки к ним, кораблевождения, реестр. №9325 (мы писали о нем здесь).

Приняты Постановления:

– о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины, реестр. №10004;

– о назначении Павла Кириленко на должность Главы Антимонопольного комитета Украины, реестр. №10015.

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