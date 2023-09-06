Рада назначила Рустема Умерова министром обороны

Рустем Умеров стал министром обороны Украины.

Фото: focus.ua

В среду, 6 сентября, Верховная Рада назначила Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За соответствующее решение проголосовали 338 народных избранников.

Как известно, Рада уволила Умерова с должности руководителя Фонда государственного имущества.

5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны. Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.

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