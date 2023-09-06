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  1. В Украине

Когда ГНС может взыскать налоговый долг без суда

16:54, 6 сентября 2023
Взыскание долга может быть инициировано без обращения в судебные органы при условии, что налоговый долг возник вследствие неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм.
Когда ГНС может взыскать налоговый долг без суда
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Налоговая служба в Киеве сообщает, когда взыскание налогового долга может быть инициировано налоговым органом без обращения в судебные органы.

Отмечается, что взыскание налогового долга может быть инициировано налоговым органом без обращения в судебные органы на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа при следующих условиях:

  • налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);
  • долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;
  • в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому налогоплательщику по ошибке или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. То есть в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, которая меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства (п 95.5 ст.95 Налогового кодекса Украины).

Обращаем внимание, что решение о взыскании средств со счетов налогоплательщика в банках является требованием взыскателя к должнику, подлежащему немедленному и обязательному исполнению путем инициирования перевода в платежной системе по правилам соответствующей платежной системы.

Списание банком средств со счетов налогоплательщиков/субъектов определено разделом IV Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением НБУ от 29.07.2022 № 163.

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