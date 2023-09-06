Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Несмотря на отсутствие закона, непосредственно ограничивающего право украинского студента выезжать за границу, способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов для обеспечения защиты государственности. Об этом заявил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 17 августа 2023 года по делу № 380/7792/22.

Так, Верховный Суд напомнил, что в Решении от 14.11.2001 №15-рп/2001 Конституционный Суд Украины подчеркнул, что свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины могут быть ограничены, но только законом (статья 33 Конституции Украины).

КСУ в этом Решении подчеркнул, что согласно пункту 1 части первой статьи 92 Конституции Украины права и свободы человека и гражданина, гарантии их осуществления и основные обязанности должны определяться исключительно законом, а не другими нормативными актами.

Впрочем, как отметил Верховный Суд в этом постановлении, закон, который бы комплексно регулировал реализацию установленных статьей 33 Конституции Украины прав и свобод, на момент рассмотрения дела не принят.

«Такого закона, который комплексно регулировал бы реализацию установленных статьей 33 Конституции Украины прав и свобод, законодателем не принят и по состоянию на сегодняшний день. Вопросы реализации этих прав и свобод нормированы в национальном правопорядке рядом отдельных законов», - отметил КАС ВС.

Порядок реализации права граждан Украины на выезд из Украины и въезд в Украину, порядок оформления документов для зарубежных поездок регулируется Законом «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» от 21.01.1994 № 3857-XII.

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины устанавливаются Кабинетом Министров в соответствии с настоящим Законом и другими законами.

Нормами части первой 6 Закона № 3857-XII определены основания для временного ограничения права гражданина на выезд из Украины. Частью третьей статьи 6 Закона №3857-XII определено, что временное ограничение права гражданина Украины на выезд из Украины в случаях, предусмотренных частями первой и шестой настоящей статьи, вводится в порядке, предусмотренном законодательством. В случае введения такого ограничения орган, который его ввел, в однодневный срок уведомляет гражданина Украины, в отношении которого введены ограничения, и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы.

По этому делу судами предыдущих инстанций установлено, что в Украине введено военное положение. Пунктом 2 Указа Президента № 64/2022 поручено военному командованию вместе с Министерством внутренних дел Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления вводить и осуществлять предусмотренные Законом Украины «О правовом режиме военного положения» меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты сохранности населения и интересов страны.

Пунктом 3 этого же Указа предусмотрено, что в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью первой статьи 8 Закона «О правовом режиме военного положения» .

Призыв военнообязанных и резервистов на военную службу в связи с мобилизацией и увольнения с военной службы в связи с демобилизацией проводятся в порядке, определенном Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», статьей 22 которого определена такая обязанность граждан как появляться по вызову в военные комиссариаты для постановки на военный учет и определения назначения на военное время.

Статьей 23 этого же Закона предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности, в соответствии с абзацем 2 части второй которой призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, среди прочих, не подлежат соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты -стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу или не привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации, могут быть в соответствии с законом привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер (часть вторая статьи 22 Закона № 3543-XII).

Гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица, определенного в части третьей настоящей статьи (часть шестая статьи 22 Закона № 3543-XII).

Поэтому на основании приведенной нормы ограничение свободы передвижения для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации или которые могут быть привлечены в условиях военного положения к общественно полезным работам, связано именно с объявлением общей мобилизации в период правового режима военного положения .

Тот факт, что Закон № 3857-ХІІ не содержит ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения, не означает, что такие ограничения к вышеуказанной категории лиц не могут применяться на основании Закона № 389-VIII и Закона № 3543-XII , специальных для этого периода.

Оценивая доводы истца об отсутствии у него на момент попытки пересечения границы каких-либо ограничений, поскольку он как соискатель высшего образования, обучающийся по дневной форме получения образования и не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, коллегия судей отмечает, что указанное обстоятельство не равно освобождению его от обязанности прохождения военной службы, а дает только право на отсрочку от призыва. При этом наличие такой отсрочки не освобождает истца от исполнения воинской обязанности в части таких составляющих как-то приписка к призывным участкам; исполнение воинской обязанности в запасе; соблюдение правил военного учета, как и от вероятности быть вовлеченным в выполнение работ, имеющих оборонительный характер в особый период во время правового режима военного положения.

Истец является соискателем высшего образования в национальном учебном заведении, поэтому его право на образование в связи с отказом в пересечении государственной границы не нарушено, как не нарушена и его свобода передвижения в понимании Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства» .

Подытоживая вышеизложенное, Верховный Суд подчеркнул, что, учитывая первоочередной приоритет публичного интереса, обусловленный беспрецедентным масштабом угрозы суверенитету и независимости Украины, Суд приходит к выводу, что способ реализации государством в тех условиях прав, свобод и интересов его граждан определялся потребностью мобилизации оборонных человеческих и материальных ресурсов для обеспечения защиты государственности, а потому соразмерен с примененным к истцу ограничением и не является произвольным.

Автор: Наталья Мамченко

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