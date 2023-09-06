Блинкен в Киеве анонсирует новый пакет помощи Украине на более чем $1 млрд, – СМИ

Государственный секретарь США в Украине встретится с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой.

Во время своего визита в Украину, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о новой помощи для более чем 1 млрд долларов, – сообщает CNN.

Отмечается, что госсекретарь США прибыл в Киев, чтобы встретиться с ключевыми украинскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ожидается, что Блинкен также объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов нового финансирования.

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