Блінкен у Києві анонсує новий пакет допомоги Україні на понад $1 млрд, – ЗМІ

Державний секретар США в Україні зустрінеться із Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою.

Під час свого візиту до України, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для на понад 1 млрд доларів, – повідомляє CNN.

Зазначається, що держсекретар США прибув до Києва, аби зустрітися з ключовими українськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Очікується, що Блінкен також оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів нового фінансування.

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