С 1 декабря изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи

Внедряется электронный инструмент учета гуманитарной помощи.

Кабинет министров изменил условия пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения.

Принято постановление, согласно которому изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о нем будет оцифрована в автоматизированной системе. Срок запуска системы – 1 декабря 2023 года.

Документ наработан Минсоцполитики совместно с общественными организациями и волонтерами в ходе публичных обсуждений.

Среди основных изменений:

- Внедрение электронного инструмента учета гуманитарной помощи

С помощью веб-платформы Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

- Организации, которые ввозят гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения

После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем - внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и гарантирует прозрачность процесса.

- Постановление отменяет гарантийные письма

Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. Информация о таких грузах будет закрыта для соображений безопасности.

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