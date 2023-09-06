Коли ДПС може стягнути податковий борг без суду

Стягнення боргу може бути ініційовано без звернення до судових органів при умові, що податковий борг виник внаслідок несплати самостійно задекларованих платником податків сум.

Податкова служба в Києві повідомляє, коли стягнення податкового боргу може бути ініційовано податковим органом без звернення до судових органів.

Зазначається, що стягнення податкового боргу може бути ініційовано податковим органом без звернення до судових органів на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу за таких умов:

податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків сум (без обмежень по сумі);

борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженого грошового зобов’язання;

у разі відсутності чи наявності у меншій сумі непогашеного зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково чи надміру сплачених ним грошових зобов’язань або бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Тобто у випадку наявності непогашеного зобов’язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу приймається контролюючим органом в межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов’язання держави (п. 95.5 ст. 95 Податкового кодексу України).

Звертаємо увагу, що рішення про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи.

Списання банком коштів з рахунків платників податків/суб’єктів господарювання визначено розділом IV Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою НБУ від 29.07.2022 № 163.

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