Парламент назначил Павла Кириленко главой АМКУ

В среду, 6 сентября, Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой АМКУ. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.
За соответствующее решение проголосовали 250 народных избранников.
Также мы писали, что Рада назначила Рустема Умерова министром обороны.
Как ранее сообщалось, Правительство внесло представление о назначении Павла Кириленко главой АМКУ.
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