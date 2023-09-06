Парламент назначил Павла Кириленко главой АМКУ

Ранее Зеленский уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

В среду, 6 сентября, Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой АМКУ. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За соответствующее решение проголосовали 250 народных избранников.

Также мы писали, что Рада назначила Рустема Умерова министром обороны.

Как ранее сообщалось, Правительство внесло представление о назначении Павла Кириленко главой АМКУ.

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