Правительство внесло представление о назначении Кириленко главой АМКУ

Экс-главу Донецкой ОГА Павла Кириленко могут назначить главой Антимонопольного комитета.

Источник фото: Facebook / Pavlо Kyrylenko

Новым главой Антимонопольного комитета Украины предложили назначить бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже внес представление на назначение. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как председателя АМКУ. Сейчас Комитет, и сегодня в зале утвердят», – говорится в сообщении.

Напомним, резидент Украины Владимир Зеленский уволил Кириленко с должности председателя Донецкой ОГА.

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