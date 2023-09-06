Уряд вніс подання про призначення Кириленка головою АМКУ

Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка можуть призначити головою Антимонопольного комітету.

Джерело фото: Facebook / Pavlо Kyrylenko

Новим головою Антимонопольного комітету України запропонували призначити колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже вніс подання на призначення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленко як голови АМКУ. Зараз Комітет, і сьогодні в залі затвердять», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, резидент України Володимир Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА.

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