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Начальниця Житомирської митниці Ольга Ільїнська, яку викрили на корупції, постане перед судом

11:12, 6 вересня 2023
За системну корупцію при розмитненні товарів судитимуть очільницю Житомирської митниці та її спільників.
Начальниця Житомирської митниці Ольга Ільїнська, яку викрили на корупції, постане перед судом
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці Житомирської митниці, яка спільно із двома співучасниками організувала корупційну схему отримання неправомірної вигоди від підприємців при розмитненні товарів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, до складу організованої групи входили очільниця Житомирської митниці, начальник відділу митниці та митний брокер.

У прокуратурі не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Ольгу Ільїнську.

«Вказані особи організували корупційний механізм сприяння декларантам у безперешкодному митному оформленні імпортних товарів, а також нестворенні штучних перешкод у здійсненні митних процедур.

Для цього вони розробили систему тарифів з надання незаконних послуг з приховування від митного контролю, підміни номенклатури тощо», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що ціни на такі послуги коливалися від 200 гривень до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів.

У ході досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані «послуги».

Їх затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 2 800 доларів США та 50 000 гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше начальниці Житомирській митниці Ользі Ільїнській обрано запобіжний захід.

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