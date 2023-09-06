Зеленський провів Ставку: обговорили підготовку енергосистеми до зими і захист критичної інфраструктури

Президент повідомив, що влада розробляє комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак окупантів.

У середу, 6 вересня, Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Основне питання - підготовка енергосистеми країни до зими.

Розглядався комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак рф.

"Ставка. Підготовка енергосистеми до зими.

Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", — повідомив Зеленський у Телеграм.

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