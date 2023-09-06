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В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів – як поскаржитися на корупцію

Поскаржитися через новий портал на корупцію в органі можна керівнику цього органу, і така інформація потрапить до НАЗК, НАБУ, Нацполіції та прокуратури.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ

Директор НАБУ розповів, що йому пообіцяли під час багатоденного візиту в США.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради

Керівники антикорупційних органів побоюються, що відбудеться зміна підслідності справ щодо топ-корупції.

  1. В Україні

Зеленський провів Ставку: обговорили підготовку енергосистеми до зими і захист критичної інфраструктури

10:59, 6 вересня 2023
Президент повідомив, що влада розробляє комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак окупантів.
Зеленський провів Ставку: обговорили підготовку енергосистеми до зими і захист критичної інфраструктури
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У середу, 6 вересня, Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Основне питання - підготовка енергосистеми країни до зими.

Розглядався комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак рф. 

"Ставка. Підготовка енергосистеми до зими.

Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", — повідомив Зеленський у Телеграм.

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