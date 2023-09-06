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Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект Вениславского об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе образование после 30 лет

Оксен Лисовой поддержал изменения о том, что отсрочка от призыва не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

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Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

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  1. В Украине

Зеленский провел Ставку: обсудили подготовку энергосистемы к зиме и защиту критической инфраструктуры

10:59, 6 сентября 2023
Президент сообщил, что власти разрабатывают комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от атак оккупантов.
Зеленский провел Ставку: обсудили подготовку энергосистемы к зиме и защиту критической инфраструктуры
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В среду, 6 сентября, Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основной вопрос – подготовка энергосистемы страны к зиме.

Рассматривался комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от атак рф. 

"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме.

Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание", - сообщил Зеленский в Телеграм.

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