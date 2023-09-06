Зеленский провел Ставку: обсудили подготовку энергосистемы к зиме и защиту критической инфраструктуры

Президент сообщил, что власти разрабатывают комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от атак оккупантов.

В среду, 6 сентября, Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основной вопрос – подготовка энергосистемы страны к зиме.

Рассматривался комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от атак рф.

"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме.

Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание", - сообщил Зеленский в Телеграм.

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