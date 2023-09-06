Начальница Житомирской таможни Ольга Ильинская, разоблаченная на коррупции, предстанет перед судом

За системную коррупцию при растаможке товаров будут судить главу Житомирской таможни и ее подельников.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по отношению к начальнице Житомирской таможни, которая совместно с двумя соучастниками организовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей при растаможке товаров. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в состав организованной группы входили глава Житомирской таможни, начальник отдела таможни и таможенный брокер.

В прокуратуре не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет об Ольге Ильинской.

«Указанные лица организовали коррупционный механизм содействия декларантам в беспрепятственном таможенном оформлении импортных товаров, а также несоздании искусственных препятствий в осуществлении таможенных процедур.

Для этого они разработали систему тарифов по предоставлению незаконных услуг по сокрытию от таможенного контроля, замене номенклатуры и т.д.», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что цены на такие услуги колебались от 200 до 400 долларов США за одну декларацию в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и страны происхождения товаров.

В ходе досудебного расследования задокументировано несколько эпизодов передачи подозреваемым денежных средств за предоставленные «услуги».

Они были задержаны при получении очередного транша неправомерной выгоды в сумме 2 800 долларов США и 50 000 гривен.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее начальнице Житомирской таможни Ольге Ильинской избрана мера пресечения.

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