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  1. В Украине

СБУ разоблачила коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях

13:55, 6 сентября 2023
На коррупции разоблачили чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области.
СБУ разоблачила коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях
Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.

Как сообщается, по результатам оперативных мероприятий задержаны четверо должностных лица таможенных органов, а чиновнице из налоговой уже сообщено о подозрении.

Установлено, что руководительница одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в $5 тыс. у местного предпринимателя. За это она обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

По материалам СБУ ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре", а также "обходить" обязательные импортные платежи.

Так, в Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который "занижал" для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления. Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых "оценивал" в $500.

А во Львове задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений. В случае отказа – угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

В Житомире перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

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