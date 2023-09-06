Навязывал детям пророссийские взгляды: в Одесской области разоблачен ветеран военной разведки

Мужчина работал учителем искусства и использовал в беседах с детьми антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды.

Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники разоблачили ветерана военной разведки, который оказался поклонником россии. Мужчина работал учителем искусства в детской школе, сообщает ГПСУ.

"Культурный шок: ГПСУ задержала учителя-искусствоведа, который хотел воспитать пророссийское поколение. Вместо того, чтобы знакомить детей с миром прекрасного, навязывал им пропагандистские нарративы. Теперь свои уроки на тему "войну с рф начала Украина", "Одесса и Донбасс - территории россии", "украинские военные обстреливают гражданское население" - он, скорее всего, будет вести за решеткой", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили у него множество подписок на каналы российской пропаганды.

Поклоннику "русского мира" грозит до восьми лет лишения свободы.

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